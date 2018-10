Lucca Comics & Games 2018: comunicato stampa annuncia le novità di Slowcomix

Riportiamo integralmente il comunicato ufficiale attraverso il quale la Slowcomix annuncia le uscite speciali che debutteranno in occasione del Lucca Comics & Games 2018.

"Potevamo annoiarvi con deprimenti racconti introspettivi in bianco e nero, ma noi non facciamo Arte, facciamo fumetti. O almeno ci proviamo, e quest’anno osiamo ancora di più, perché tenteremo di far ridere tutti. Tre sono i nuovi fumetti umoristici che presenteremo all’imminente LuccaC&G 2018, sempre nello spazio della Self Area, che ci vede fra i protagonisti fin dal 2013.

Ecco i titoli nel dettaglio.

WASABI GUMMYBEARS

UNCENSORED di Enrico Pierpaoli

Un libro bello cicciotto di oltre 150 pagine che raccoglie tutta la spassosa saga di Lev, Taro, April e dell’ineffabile Testa di Saggio. Protagonisti sono i disagi quotidiani di un gruppo di ragazzi, incredibilmente dolci ma allo stesso tempo terribilmente ustionanti. Proprio come gli orsetti gommosi pucciati nella salsa wasabi, che tutti potranno assaggiare presso il nostro stand. Completano il volume un’introduzione di Giuseppe Palumbo e gli omaggi di 21 fra i migliori giovani autori del fumetto italiano. Prezzo di copertina 12€.

LILFREAKERS di Marco Rocchi

È il primo albo di una miniserie di quattro numeri che si concluderà nel 2019. Un gruppo di teneri e buffi pupazzetti di stoffa, guidati dall’inetto Capo e dai suoi perplessi attendenti, decide di conquistare il mondo. Le conseguenze saranno ovviamente assurde ed imprevedibili, ma sempre divertenti e mai scontate. L’albo contiene i primi due episodi, in cui faremo la conoscenza di un variegato cast di adorabili creature. Prefazione di Bruno Cannucciari e copertina “indossabile”, prezzo 5€.

INSULTI IN LATINO ILLUSTRATI di Andy Ventura

Quali sono le origini segrete degli insulti? Come si offendevano fra loro gli antichi romani? C’è vita dopo il chitemmuort? A queste e ad altre domande risponderà un libretto dall’insolito formato quadrato, pieno di vignette e curiosità. Un excursus che parte dagli antichi egizi e arriva fino a Pompei, fra il rigore filologico e la sapida battuta. Chi non lo compra, gurdus est. Dotta postfazione di Adriano Ercolani, prezzo di copertina 5€.

Gli autori saranno a disposizione del pubblico durante tutta la durata della manifestazione per sketch e dediche. Cartoline e poster in omaggio a tutti coloro che acquisteranno almeno un fumetto."

Ricordiamo che Lucca Comics & Games 2018 si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi. Seguiteci sul nostro sito per tutte le news riguardanti la fiera più attesa dai fan di tutta Italia.