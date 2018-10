Lucca Comics & Games 2018: Star Comics annuncia un contest per incontrare Junji Ito

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha annunciato un contest che permetterà a dieci fortunati vincitori di prendere un aperitivo con Junji Ito, l’indiscusso maestro dell’horror che sarà appunto ospite alla nuova edizione del Lucca Comics & Games.

Hai in programma di andare a Lucca Comics & Games 2018 e sei un appassionato delle opere del sensei Junji Ito? Ti piacerebbe partecipare a un esclusivissimo aperitivo in compagnia del maestro del brivido in persona?

Se hai risposto: “sì, senza dubbio!”, non devi fare altro che rispondere a tutte le domande contenute nel form alla relativa news nel minisito piazza.starcomics.com e poi compilarlo con attenzione con i tuoi dati. Fra coloro che daranno tutte le risposte corrette, estrarremo a sorte 10 nomi fortunati. I vincitori saranno invitati a partecipare all’aperitivo, che avrà luogo sabato 3 novembre alle 18:30 in un locale che sarà loro rivelato il giorno stesso. Le risposte dovranno essere inviate entro domenica 21 ottobre alle ore 23:59, di seguito il form sarà chiuso. Entro la settimana successiva tutti i vincitori saranno contattati.

Sei pronto a metterti alla prova?

* L'adesione comporta l'acquisto, presso il nostro stand in Piazza Star Comics, di almeno 2 fra i volumi in uscita per la fieradel maestro Ito: Uzumaki - Spirale 1, Uzumaki - Spirale 2, Fragments of Horror, Gyo - Odore di morte, Remina l’astro infernale, Lo squalificato 1, Lo squalificato 2, Dissolving Classroom.