Lucca Comics & Games 2019: Bandai porterà una ricca proposta, insieme ad un grande ospite

Il Lucca Comics and Games di quest'anno è ormai molto vicino, e un'altro ospite si aggiunge alla cerchia di partecipanti che saranno presenti in fiera, all'interno della quale Bandai porterà una proposta di prodotti molto interessante ed eterogenea.

Bandai parteciperà alla fiera dal 30 Ottobre fino al 3 Novembre, nello specifico all'interno della Japan Town, nel Giardino degli Osservanti. Vediamo qualche anticipazione sulle aree presenti all'interno del padiglione.

Banpresto: saranno presentate moltissime action figure nuove di zecca previste per il 2020, riguardanti serie come Dragon Ball, ONE PIECE, My Hero Academia, Jojo e Naruto. Ognuna di queste opere avrà un'area dedicata. Ai visitatori dello stand verrà regalato un catalogo da collezione con due mini poster.

Q Posket Banpresto: si dedicherà un ampio spazio alla linea Banpresto QPosket dedicata alle serie Disney, Warner e DC. Oltre a poter assistere all'esposizione, personaggi Disney, di Harry Potter ed eroine DC saranno acquistabili presso lo shop.

Ichiban Kuji Banpresto: Per la prima volta verrà dedicata un'area alla linea Ichiban Kuji Banpresto. Con l'acquisto di un biglietto a un prezzo sorprendente si potranno vincere sia prodotti originali ma soprattutto figure Banpresto. Ogni biglietto sarà vincente, quindi in ogni caso avrete una possibilità di vittoria.

Gashapon: confermata la presenza dei Gashapon Bandai, che riguarderà i prodotti Dragon Ball e sopratutto quelli Gundam, dato che esclusivamente in fiera sarà acquistabile una linea di prodotti a loro dedicata.

Figure-Rise Standard: Ci sarà un'area dedicata ai model kit Dragon Ball, e si potrà imparare ad assemblarli grazie all'aiuto dello staff NKGC. Nello Shop ufficiale tutti i model kit saranno disponibili all'acquisto.

Tamashii Nations: la compagnia sarà presente nel padiglione Bandai con una stupenda area tematica.

Non è finita qui, perché lo scultore giapponese di figures Banpresto, Yusuke Watanabe, sarà ospite in fiera per due eventi aperti al pubblico.

Primo incontro: si terrà Venerdi 1 Novembre nella Sala Incontri Cappella Guinigi (Japan Town), inizio evento ore 13:45

Secondo incontro: Sabato 2 Novembre, Sala Incontri Cappella Guinigi (Japan Town), orario 11:30.

Per chi non lo conoscesse, lo scultore lavora da 7 anni per Banpresto, ha curato le figure di Dragon Ball e più recentemente anche quelle di My Hero Academia, che stanno riscontrando sempre più successo.

Durante i suoi due incontri, Yusuke spiegherà il suo processo lavorativo, e i fan potranno rivolgergli anche qualche curiosità.

Anche Emanuela Pacotto sarà ospite del Lucca Comics mentre è stato reso pubblico il programma che coinvolgerà Hiroiko Araki al Lucca Comics and Games.