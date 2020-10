Lucca Comics & Games 2020 Changes Edition: tutte le novità sul programma dell'evento

Per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, l'edizione 2020 del Lucca Comics & Games si è rinnovata nelle modalità di fruizione. Le attività, seppur in maniera ridimensionata rispetto al solito, sono davvero numerose e il programma cresce di giorno in giorno; scopriamo tutte le novità.

Il Lucca Comics & Games 2020 Changes Edition potrà essere seguito da casa, sulle più note piattaforme streaming e sui canali RAI, oltre che, a numero chiuso, direttamente in fiera. Il programma di questa nuova edizione è ispirato alla figura di Gianni Rodari, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano.

"In questo anno così particolare, in cui il cambiamento ha profondamente inciso nella quotidianità e nella crescita dei giovanissimi, era necessario una concreata iniziativa per rimettere al centro il Maestro di Omegna. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l'antica Villa Bottini sarà trasformata in Casa Rodari, dove Lucca Changes celebrerà il centenario del "favoloso Gianni", ricordando a tutti l'amore che Rodari aveva per il mondo del fumetto". Tra gli altri, a Casa Rodari interverranno figure rinomate come Pino Boero, Vanessa Roghi e Gaia Stock.

Realizzato in collaborazione con Book on a Tree, RODARICA è un progetto che prenderà forma nel 2021. Questo nuovo progetto è nato "allo scopo di lavorare insieme alle scuole di Lucca, con insegnanti e bambini. A partire da uno degli ultimi racconti di Rodari, "Il gioco dei quattro cantoni", i bambini diventeranno impiegati della fantasia. I migliori elaborati saranno sviluppati e presentati attraverso percorsi espositivi".

Nel Pop-Up Store di Lucca Changes, i visitatori potranno trovare e acquistare cento novità tra le nuove uscite dei giochi da tavolo. "Nel sito sarà esposto tutto il meglio del gioco del secondo semestre dell'anno, con showroom e vendita dei principali titoli". Fra i vari spazi all'interno dello store, ci sarà anche un'area dedicata a libri, action-figures, LEGO e al meglio dell'editoria a fumetti.

Sabato 24 ottobre sarà inaugurata la mostra Dream On, "dedicata ai sognatori che credono nella forza dell'immaginazione e nell'importanza della condivisione. Le sale di Palazzo Ducale saranno dedicate ai dodici artisti che hanno realizzato il poster di questa edizione". L'esposizione sosterrà il nuovissimo Premio Changes, riconoscimento in denaro destinato al miglior fumettista esordiente.

La digitalizzazione di Lucca Changes passa anche per i 115 Campfire sparsi in tutta Italia. Per accedere a questi avamposti, i visitatori dovranno acquistare il Campfire Pass, disponibile sul sito luccachanges.come in versione standard o special. L'acquisto di questo pass prevede l'accesso a una webapp dove consultare promozioni e offerte dagli sponsor, consultare eventi riservati e verificare i posti disponibili in ciascun Campfire."L'offerta digitale di Lucca Changes può contare su un partner tecnico d'eccezione per affrontare la sfida del 2020: 3Labs". Il Lucca Comics & Games 2020 si è unito ad Amazon nel nuovo Lucca Store

Per dare spazio a tutte le iniziative collaterali nasce Lucca Changes - Programma OFF. Il Programma OFF sarà popolato da attività proposte dalla comunità che si svolgeranno dal 29 ottobre a 1° novembre. È inoltre in arrivo un grande libro fotografico dedicato a Lucca Comics & Games. Edito da Rizzoli, LUCCA COMICS & GAMES: Storie e immagini del Festival della cultura pop è un viaggio unico tra racconti, aneddoti, curiosità e interviste. A guidare il lettore sarà la visione di Christian Hill. Il volume, disponibile da oggi in pre-order, sarà in libreria dal prossimo 20 ottobre.

Infine, Lucca Comics & Games collaborerà con Cyberpunk e il Centro Nazionale Trapianti. Attraverso il noto gioco di ruolo, gli utenti potranno vivere sulla propria pelle cosa significa avere bisogno di un organo vitale e apprendere l'importanza che il trapianto ha nel salvare o migliorare la vita di una persona.