Lucca Comics & Games 2020: l'evento si terrà regolarmente?

Una delle manifestazioni della cultura pop più importanti al mondo, il Lucca Comics & Games, ha già avuto modo di contribuire all'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio i Paesi del mondo tramite un'asta di beneficenza. Ma quale futuro spetta al celebre evento lucchese?

Dopo aver partecipato all'iniziativa #iorestoacasa, in cui ha partecipato persino l'artista Milo Manara con un'illustrazione, la fiera è tornata a far parlare di sé tramite le parole del suo stesso direttore, Emanuele Vietina. Quest'ultimo, infatti, in occasione di un'intervista, ha invitato tutti i diretti interessati, nonché gli enti e le aziende, a collaborare per riuscire a programmare nel migliore dei modi la manifestazione che da anni accompagna la bellissima città di Lucca. Dopodiché, Vietina parlato in merito al futuro della fiera per l'edizione di quest'anno:

"Mancano più di sei mesi, proseguiamo quindi con il solito duro lavoro tenendo aperti tutti gli scenari possibili: dalla digitalizzazione degli eventi a eventuali co-produzioni con i nostri partner. Sarà poi, nel confronto con le autorità a giugno, che potremo avere un quadro più preciso. Il gruppo di lavoro che rappresento è abituato a imprese titaniche e, quando chiamato in causa, risponderà come sempre".

Il direttore non chiude le porte al Lucca Comics & Games 2020, che al momento risulta ancora confermato, ma non esclude la possibilità di eventuali modifiche. Ad ogni modo, l'appuntamento è riservato ai prossimi mesi, quando il comitato organizzativo valuterà in via definitiva la fattibilità dell'evento. E voi, invece, credete che ci saranno cambiamenti alla luce degli ultimi fatti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.