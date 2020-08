Lucca Comics & Games 2020 senza padiglioni e con eventi a numero chiuso: tutte le novità

Il 2020 è stato un anno di rinvii, causa l'emergenza sanitaria legata a comparsa e diffusione del Covid-19. In Italia il virus ha anche portato all'annullamento di diverse manifestazioni legate a videogiochi, film, serie tv, anime e fumetti, tra cui fortunatamente non figura il Lucca Comics & Games 2020, ora trasformatosi in "Lucca Changes".

Secondo quanto affermato dagli organizzatori infatti, l'edizione 2020 si terrà - seppur con qualche modifica - nelle date precedentemente annunciate, ovvero dal 29 ottobre al 1 novembre. Quali saranno però queste modifiche? Il comunicato stampa inviatoci poco fa risponde a tutte le vostre domande.

"Il 10 luglio abbiamo annunciato che il Festival si farà ma sarà diverso. L’evento annuale dedicato al fumetto, al gioco e alle nuove forme di storytelling non si terrà nelle modalità consuete e, come anticipato durante la commissione consiliare del 20 luglio presieduta dal vice sindaco della città di Lucca, Giovanni Lemucchi, confermiamo che l’edizione 2020 non prevede i padiglioni con gli stand. In città saranno organizzati solo eventi dal vivo a numero chiuso (spettacoli, presentazioni, performance) negli auditorium e nei palazzi storici.

Sarà una manifestazione diversa che porterà lo spirito di Lucca in tutta Italia attraverso i Campfire: una fitta rete di fumetterie, librerie e negozi di giochi. Un festival amplificato a cui si potrà partecipare anche grazie alla programmazione digitale e a un nuovo straordinario luogo radiotelevisivo. Lucca Comics & Games cambia pelle, e vi aspetta a fine ottobre da casa e dal vivo, a Lucca e nei Campfire: Lucca Changes".

Restano dunque confermate le esibizioni dal vivo, i contest di cosplay, gli appuntamenti eSports e simili, tutte visitabili previo acquisto del biglietto. A differenza degli altri anni però, non aspettatevi una Lucca completamente addobbata per l'occasione, con strade gremite di gente e stand ad accesso libero.

Nel caso in cui foste alla ricerca di altre informazioni sull'evento, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo annuncio del Lucca Comics & Games 2020, in cui potete trovare tutti i dettagli su eventi online e simili.