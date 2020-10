Lucca Comics & Games 2020: svelata la prima release del programma

La vendita di biglietti prevede modalità di accesso molto diverse rispetto alle passate edizioni. Non sono infatti previsti biglietti giornalieri né cumulativi, manominale e strettamente personale. Dunque, a Lucca non ci sarà alcuna biglietteria, ma solo biglietti acquistabili online da presentare agli ingressi della varie sale in forma stampata o in digitale sul proprio smartphone. I biglietti sono già disponibili all'acquisto sul sito di Lucca Changes, ma ricordiamo che tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno disponibili gratuitamente anche in live streaming.