Lucca Comics & Games 2021 e la collaborazione con Amazon: tutti i dettagli degli eventi

Manca davvero poco al ritorno di Lucca Comics & Games, e oltre alla fiera organizzata all’interno delle mura della città vecchia di Lucca sarà possibile partecipare a degli eventi molto speciali, organizzati in collaborazione con Amazon, che daranno la possibilità di incontrare e discutere con artisti e autori.

Si tratta di cinque eventi che avverranno prima della fiera effettiva, ovvero dal 24 al 28 ottobre 2021, e durante i quali interverranno importanti personalità appartenenti alla cultura pop e al mondo fumettistico. Per poter partecipare sarà necessario acquistare 30 euro di prodotti dalla pagina Amazon dedicata a Lucca Comics & Games, così si riceverà un codice di accesso, dove viene riportato il nome dell’acquirente, ed è quindi unico e non cedibile, per tali eventi digitali esclusivi.

La data di scadenza per la ricezione del codice è il 28 ottobre, quindi gli interessati hanno ancora pochi giorni a disposizione. Di seguito riportiamo rapidamente il programma di ciascun incontro, per avere una panoramica generale. Crossover Universo Nerd presenta: the Amazon Galaxy - visioni e recensione dai mondi Amazon, darà il via a questa iniziativa domenica 24 ottobre, con discussioni riguardo il vasto mondo dell’intrattenimento costruito dal colosso americano tramite Prime Video, Audible, Amazon Music e i prodotti originali quali Kindle e Alexa.

Il 25 ottobre si prosegue con Simple & Madama, dove Lorenza Di Sepio e Marco Barretta parleranno del lavoro sulle opere Simple & Madama e Daisy. Il 26 ottobre sarà il turno di Sfida all’ultima battuta, con Pera Toons, dove l’autore discuterà apertamente del volume Pera Toons, capace di raggiugnere le posizioni più alte nella sezione strisce a fumetti su Amazon, e darà qualche primo dettaglio sul suo nuovo lavoro.

Asmodee Unboxed!, prevista per il 27 ottobre, conterrà diversi annunci sui nuovi giochi e materiali in arrivo dalla celebre casa editrice di giochi da tavolo, e infine a chiudere questa carrellata di eventi speciali sarà La Fabbrica Onirica del Suono il 28 ottobre, dove con l’intervento di Sergio Algozzino si ripercorrerà la storia della musica italiana dal punto di vista di un gruppo di rock progressive immaginario.

Per concludere vi lasciamo anche agli eventi videoludici presenti nei giorni della fiera a Lucca.