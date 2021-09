Lucca Comics & Games 2021: si ritorna in Toscana in presenza!

Si può fare. Questo è il motto degli organizzatori di Lucca Comics & Games dopo i ridimensionamenti dettati dall’emergenza Covid-19 nel 2020. Si torna ad occupare gli spazi della città dal 29 ottobre al 1° novembre 2021 cercando di garantire le misure di sicurezza che in questi mesi ci hanno consentito di migliorare la situazione sanitaria.

Certo, sarà una manifestazione più contenuta anche nei numeri – si prevede un tetto massimo di ventimila presenze giornaliere – e ogni attività o manifestazione prevedrà un biglietto di ingresso, cancellando di fatto tutti gli eventi gratuiti. Torneranno quindi i partner digital, da Rai ad Amazon, passando per i Campfire (da 120 a 140).

Presentato l’ispiratissimo poster dell’edizione 2021, realizzato da Massimo Bianchini, che unisce il mondo pop ai classici, prendendo spunto dai settecento anni dalla nascita di Dante. Il Sommo Poeta non ci accompagna più per il viaggio, ma è egli stesso il viaggio; un ritorno al mondo della fantasia e dell’immaginazione, contenuti proprio nella sua inconfondibile figura.

Le declinazioni di questo Lucca Comics & Games 2021 riguarderanno tutti gli ambiti artistici contemporanei, a partire dalla musica. Lo spazio Rock & Comics presenterà quattro eventi che coinvolgeranno altrettanti rappresentati della scena musicale italiana: da Pau dei Negrita, con il rinnovato interesse per le arti figurative declinate nella sua mostra personale al Palazzo delle Esposizioni, a Caparezza che presenterà una variant cover del suo album e una versione pop-up realizzata da Simone Bianchi, per chiudere con i Lacuna Coil e Shade.

Torneranno quindi gli stand delle varie case editrici del fumetto, con la presenza di Star Comics e del suo Star Circus Show in Piazza San Michele, di J-Pop in Piazza Napoleone, con il suo J-Pop show, mentre la grande assente sarà Panini, che per policy aziendale ha deciso di rimandare al 2022 tutti gli eventi in presenza, non rinunciando comunque alla piattaforma digitale di Lucca, che la vedrà tra i protagonisti indiscussi. Ciò non significa che non saranno presenti grandi nomi: Roberto Saviano, con la sua graphic novel edita da Bao, Leo Ortolani e Fumetti Brutti per Feltrinelli, Manuele Fior per Oblomov e tanti altri.

Ci sarà spazio anche per le nuove frontiere del fumetto in collaborazione con Audible, che presenterà il Sandman Show; un audiolibro del capolavoro di Neil Gaiman, letto dai doppiatori presenti in Piazza San Martino, dove prenderà parte anche Luk for Fantasy, kermesse artistica fantasy che vedrà tra gli altri la partecipazione di Ciruelo, Barbieri, Sade e Wilkinson.

Tornerà anche Lucca Junior, con ingresso esclusivamente tramite biglietto, al quale parteciperanno Nicoletta Costa, Jack Meggitt-Phillips e il duo Federico Taddia e Antonella Viola, che con il loro libro “Virus Game” erediteranno l’onere educativo che lo scorso anno era stato di Silver e del Prof. Galli. Sul fronte content creator invece vedremo alternarsi, tra gli altri, Gabby 16bit e Roy Gamer.

Molte le novità ancora da annunciare lato Lucca Games, sebbene un cospicuo spazio sarà dedicato alla parentesi E-Sports nelle zone Cavallerizza e Real Collegio. Torna dopo quindici anni lo spazio espositivo del Palasport, dedicato al collezionismo, mentre il cosplay andrà in scena in tutta sicurezza a Villa Bottina, con tre chilometri quadrati di spazio a disposizione e punti fotografici per sopperire alle tradizionali parate in tutta sicurezza.

Ci sarà l’occasione anche per ospitare una serie di interessantissime mostre tra Palazzo Ducale e Palazzo delle Esposizioni BML, una delle più importanti sarà quella dedicata a “Cmon – Vent’anni di minature”; un percorso tra lo studio, il design, la scultura, l’arte e l’illustrazione che ha reso così importante quest’azienda nella gaming community. Sempre a proposito dei giochi da tavolo, segnaliamo un’edizione speciale di Ticket to Ride da giocare anche su Campfire, realizzata per il Centenario del viaggio del Milite Ignoto, con un adattamento della mappa che includerà le città di Aquileia (città d’inizio del percorso), Roma e la stessa Lucca, per declinare così ulteriormente il tema dell’unione e del viaggio.

Un’edizione più ricca che mai, insomma, quella di Lucca Comics & Games 2021. Le prevendite iniziano da oggi, con gli abbonamenti early bird, e noi non vediamo l’ora di esserci insieme a voi per festeggiare questo timido ma fondamentale ritorno alla normalità, per condividere le passioni che ci unisco e che rendono ciò che siamo.