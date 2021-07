Lucca Comics & Games 2021 torna in presenza: tutti i dettagli

Il Lucca Comics and Games è una delle manifestazioni a tema anime e manga più conosciute in Italia e in tutto il mondo, merito degli ospiti d'eccezione che ogni anno partecipano all'evento lucchese. Dopo un anno peculiare a causa della pandemia, finalmente si torna in presenza seppur con il rispetto delle norme anticovid.

Il Lucca Comics and Games 2020 si era tenuto infatti per larga parte online, una formula insolita per una fiera che si è fatta conoscere nel Bel Paese per la grande mole di visitatori accorsi nei 4 giorni dell'evento. Con l'aumento delle vaccinazioni e a seguito di un dialogo costante con le autorità, il comitato organizzativo ha stabilito il piano per l'edizione di quest'anno che si terrà in presenza.

"[...]Dopo un intenso dialogo con le istituzioni, con i principali editori ed espositori si è scelta una formula in cui la possibilità per i visitatori di godere appieno del Festival in tranquillità e sicurezza resta la massima priorità: secondo le attuali disposizioni, l’accesso sarà limitato a circa 20.000 visitatori al giorno, che potranno accedere con un biglietto nominale e disponibile solo tramite prevendita online. Per garantire la sostenibilità dell’intero evento e una gestione controllata, la riconquista della dimensione fisica passerà da spazi in gran parte rinnovati, privilegiando al massimo sedi preesistenti ed edifici fisici rispetto ai più classici padiglioni temporanei, che comunque non saranno del tutto assenti."

Il comunicato stampa diffuso recita inoltre: "Lucca Comics & Games 2021 sarà organizzata in distretti: perno centrale del fumetto resterà piazza Napoleone, che vedrà confermato il suo iconico padiglione, oltre a Palazzo Ducale e agli storici spazi del Palazzetto dello Sport, in cui il festival si è tenuto fino al 2005 e in cui ritorna dopo oltre quindici anni; i variegati universi del gioco troveranno posto nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza; il mondo Japan conquista gli ampi spazi del Polo Fiere di Lucca; l’area Music & Cosplay sarà ospitata nel complesso di San Francesco. [...] Tutte le norme di contenimento della pandemia (mascherine, assembramenti, Green Pass…) dipenderanno dalla situazione in atto e saranno in linea con le norme in vigore."

Vi ricordiamo, infine, che le date Lucca Comics and Games 2021 vanno dal 29 ottobre al 1° novembre. E voi, invece, parteciperete quest'anno? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.