Lucca Comics & Games, ecco l'elenco completo degli ospiti Star Comics

Attraverso una serie di comunicati stampa, Edizioni Star Comics ci ricorda quest'oggi l’elenco completo degli ospiti e degli eventi organizzati per la nuova edizione del Lucca Comics & Games, annuale manifestazione che ricordiamo avrà ufficialmente inizio mercoledì 31 ottobre.

Ecco tutti gli autori che ci onoreranno con la loro presenza:

Junji Ito: il re dell’horror, uno dei più stimati maestri del fumetto giapponese contemporaneo, sarà protagonista di numerosi eventi;

Mirka Andolfo: autrice di fama internazionale che ha recentemente firmato per noi la variant cover del primo volume di BABAU, che potrete scoprire in anteprima durante la kermesse lucchese;

Matteo De Longis: rampante autore che ha realizzato per noi la variant cover del primo volume di DR.STONE;

Emiliano Mammucari: l’autore di LEZIONI SPIRITUALI PER GIOVANI FUMETTARI ha realizzato per noi la variant cover del primo volume di JAGAN,che presenteremo in anteprima a Lucca;

Trevor Hairsine: talentuoso disegnatore inglese che ha firmato per Valiant le fantastiche mini-serie DIVINITY ed ETERNITY;

Jean-David Morvan:sceneggiatore conosciuto in tutto il mondo, che ha ideato e diretto la collana-evento CONAN IL CIMMERO, scrivendone il primo volume, LA REGINA DELLA COSTA NERA;

Ronan Toulhoat: disegnatore, grafico e storyboard artist, ha illustrato COLOSSO NERO, uno dei volumi della collana-evento CONAN IL CIMMERO;

Giulio Rincione: superboillustratore autore delle pittoriche copertine della nuova edizione di DOTTOR MORGUE;

Giuseppe Camuncoli: uno dei più famosi autori italiani attivi nel campo dei comics, artefice della variant cover di X-O MANOWAR 4;

Francesca Follini, Paolo Antiga e Michael Malatini: i giovani e talentuosissimi disegnatori principali dei 3 volumi di SANDOKAN.