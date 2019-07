Lucca Comics & Games: non solo Araki, anche Donny Cates e Daniel Johnson tra gli ospiti

Alla fiera Lucca Comics & Games sarà presente Hiroiko Araki, per la grande gioia dei fan italiani appassionati di Jojo. Ma non è finita qui. Ad impreziosire la manifestazione faranno capolino due pezzi grossi del fumetto americano: Donny Cates e Daniel Johnson.

I due autori sono tra i più apprezzati del panorama americano, e per la prima volta saranno ospiti in Europa presso la fiera di Lucca grazie alla collaborazione con saladaPress. Grazie al suo grande estro e al talento che lo contraddistingue, Donny Cates si è imposto come uno degli sceneggiatori più valenti all'interno dell'industria fumettistica, pubblicando per Image Comics, After Shock Comics e Dark Horse per poi sbarcare alla Marvel, dove ha trovato una sorta di consacrazione.

Per quanto riguarda Daniel Warren Johnson, sarà acquistabile presso la fiera in anteprima "Ghost Fleet - il convoglio fantasma", una grapich novel edita da Image Comics e disegnata proprio dall'artista in questione.

Le novità non sono finite. L'autore presenterà in esclusiva alla fiera il suo nuovo progetto per Skybound, "Murder Falcon", un fumetto d'autore in cui coesistono diversi elementi come l'amore e l'amicizia, mostri giganteschi e chitarre heavy metal, degli ingredienti diversi tra di loro che si mescolano per dar vita ad una storia potente e sopra le righe.

Le presentazioni delle due opere sopracitate saranno un occasione imperdibile per i fan italiani, che avranno la possibilità di incontrare i due autori presso lo stand di saldaPress, gli incontri organizzati da Lucca Comics e Games, gli Showcase e il resto degli appuntamenti che verranno divulgati prossimamente.

Per rimanere nell'argomento degli artisti americani, lo scrittore statunitense Jonathan Hickman ha in mente dei progetti molto ambiziosi per la serie degli X-Men.