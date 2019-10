Lucca Comics & Games: in fiera sarà disponibile moltissimo materiale esclusivo di JoJo

Il Lucca Comics & Games 2019 è sempre più vicino, e le varie case editrici continuano ad aggiornarci riguardo ai rispettivi prodotti che esibiranno in fiera. Oggi parliamo di Star Comics, che attraverso un comunicato stampa ha annunciato quali opere di JoJo saranno presenti all'evento.

Sarà possibile acquistare l'ottava serie di Jojo, Jojolion, in uno starter pack che conterrà i primi cinque volumi a prezzo speciale, insieme ad una cartolina realizzata esclusivamente per l'evento. Nel caso in cui foste interessati a recuperare i numeri più recenti, non preoccupatevi, Jojolion N.18 e 19 (quest'ultimo dotato della stessa cartolina contenuta nello starter pack) saranno disponibili presso lo stand di Star Comics.

Per chi acquisterà più volumi legati alla serie Jojolion, riceverà in omaggio un bellissimo poster e un segnalibro, fino a esaurimento scorte.

Gli annunci non sono ancora finiti, in anteprima a Lucca Comics & Games sarà disponibile il Bizzarro Universo di Hiroiko Araki, un lussuosissimo cofanetto contenente le quattro principali opere del autoconclusive del sensei in una nuovissima edizione: Gorgeous Irene, Magical B.T, Baoh, e Unider Execution Under Jailbreak. I volumi si potranno comperare anche singolarmente.

Prezzo Piazza Star Comics si potrà trovare anche la prima serie di Jojo, Phantom Blood, in una versione completamente rimasterizzata: la Jojonium. E in fiera saranno disponibili in anteprima i primi tre volumi cartonati che compongono questa nuova pubblicazione. Anche in questo caso, chi acquisterà uno o più albi della Jojonium riceverà in omaggio uno speciale segnalibro.

Per concludere questa sfilza di annunci, la fiera ospiterà il secondo numero di "Così parlò Rohan Kishibe", e se ve ne porterete a casa più di un albo avrete in omaggio un braccialetto celebrativo in silicone, insieme ad una shopper personalizzata a tema Jojolion.

Per ogni acquisto totale ogni persona potrà ricevere massimo un braccialetto e una shopper. Il comunicato di Star Comics ci informa che manca ancora una sorpresa all'appello, e noi siamo curiosissimi di scoprirla.



Potete visionare le immagini di tutti questi prodotti in calce all'articolo, fateci sapere cosa ne pensatet nella sezione commenti.



