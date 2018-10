Lucca Comics & Games, Star Comics annuncia l'evento 'Masters of Horror'

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Star Comics annuncia quest’oggi un evento chiuso al pubblico che si terrà il 31 ottobre, in occasione della nuova edizione del Lucca Comics & Games. Vi prenderanno parte ospiti del calibro di Junji Ito, Dave McKean, Ruggero Deodato e Alberto Dal Lago.

Il maestro Junji Ito, nostro ospite d’onore a Lucca Comics and Games 2018, sarà tra i protagonisti di MASTERS OF HORROR, l’evento chiuso al pubblico programmato per il 31 Ottobre in occasione del bicentenario della pubblicazione di FRANKESTEIN, insieme a Dave McKean, Ruggero Deodato e Alberto Dal Lago: questo eccezionale quartetto dialogherà e creerà contenuti inediti, frutto della collaborazione ispirata dalla straordinaria circostanza, all’interno di Villa Diodati.

Ma non disperate: i risultati di questo incontro speciale saranno condivisi dagli stessi "masters" al grande pubblico domenica 4 Novembre alle ore 11.00 presso il Teatro del Giglio: un’occasione unica per conoscere da vicino il pensiero e l’opera di quattro tra i maggiori rappresentanti dell’horror contemporaneo.

