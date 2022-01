Lucifer and Biscuit Hammer riceve un adattamento anime: i dettagli sulla serie di Mizukami

Per l'industria animata giapponese questo 2022 sembra essere un anno di grazia. Tra le numerose novità, come ad esempio i prossimi anime original firmati Crunchyroll e Fuji TV, vi sarà anche la trasposizione del manga di Satoshi Mizukami, Lucifer and Biscuit Hammer.

A dare l'annuncio della serie anime di Lucifer and Biscuit Hammer, il cui titolo originale è Hoshi no Samidare, è lo stesso autore, il quale ha inoltre rivelato che l'adattamento coprirà l'intero manga "fino alla fine". Si tratterà dunque di una stagione unica, e non ci sarà alcun seguito. Mizukami, che per l'occasione ha realizzato un artwork inedito celebrativo, è inoltre accreditato come principale compositore, accanto a Yuichiro Momose, già responsabile di So I'm a Spider, So What?. Alla direzione dell'opera ci sarà invece Nobuaki Nakanishi. Prima d'immergerci nella nuova stagione, però, ecco l'elenco ufficiale degli anime più streammati in Giappone nel 2021.

Il manga di Lucifer and Biscuit Hammer è stato lanciato sulla rivista Young King Ours di Shonenhahosha nel 2005 e la sua serializzazione è terminata nel 2010. La storia, segue le vicende di Asamiya Yuuhi, un normale studente universitario, almeno fino al giorno in cui una lucertola non gli chiese di salvare il mondo. Inoltre, gli viene donato un anello e dei poteri speciali, e gli viene rivelato che un nemico comincerà a perseguitarlo. Asamiya viene però salvato dalla ragazza della porta accanto, Samidare.