Lucifer and the Biscuit Hammer, la seconda parte dell'anime comincia nel nuovo trailer

L'anime di Lucifer and the Biscuit Hammer ha fatto il suo esordio a luglio, come parte del palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll. Dopo qualche settimana di pausa, l'adattamento della serie manga di Satoshi Mizukami è pronto a tornare. Ecco i temi musicale per il secondo cour!

Il 7 ottobre ricomincia Lucifer and the Biscuit Hammer con la seconda parte dell'anime. In vista dell'imminente uscita, è stato pubblicato un filmato promozionale che presenta in anteprima le sigle del secondo coir. Raon esegue la opening "BE the HERO", mentre Sano Ibuki esegue la ending "ZERO". Il trailer di Lucifer and the Biscuit Hammer anticipa l'apertura, e mostra inoltre nuovi frame tratti dalle prossime puntate.

Nobuaki Nakanishi dirigerà il secondo cour dell'anime presso lo studio NAZ, che sta animando la serie in collaborazione con Jumondo. Satoshi Mizukami, che in precedenza aveva rivelato che l'anime coprirà l'intero manga "fino alla fine", è accreditato per la composizione della serie, affiancato da Yuichiro Momose.

Asamiya Yuuhi tornerà a salvare il mondo sotto espressa richiesta di una lucertola. Per riuscire nella missione, ha ricevuto in dono un anello e poteri speciali. C'è però un nemico spietato che lo sta perseguitando. Ad aiutarlo nella sua missione c'è la ragazza della porta accanto, Samidare. Il manga ha esordito nel 2005 su Young King Ours di Shonengahosha. La serializzazione è giunta a conclusione nel 2010, ma il 30 settembre 2022 è cominciato uno spin-off intitolato "Sono Ato no Hero" scritto da Ichiri Seto.