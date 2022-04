Lucifer and the Biscuit Hammer, svelati nuovi dettagli sull'anime

Lucifer and the Biscuit Hammer, conosciuto in Giappone come Hoshi no Samidare o più semplicemente Samidare, è un manga di Satoshi Mizukami pubblicato sulla rivista Young King OURs dal 2005 al 2010. Il manga conta 10 volumi, arrivati anche in Italia, che stanno per essere adattati in un anime che inizierà a luglio 2022.

Attraverso un tweet sulla pagina ufficiale dell'anime, sono state svelate nuove informazioni su Lucifer and the Biscuit Hammer, accompagnate da una splendida key visual con i protagonisti della storia. Confermato che l'anime adatterà tutto il manga in una sola stagione, e alla sua direzione vedremo Nobuaka Nakanishi.

Molto spazio viene dato ai doppiatori, tra cui: Junya Enoki ( Yuuhi Amamiya), Naomi Ozora (Samidare Asahina), Kenjiro Tsuda (Noi Crezant), Azusa Tadokoro (Hisame Asahina), M.A.O (Anima), Tatsumaru Tachibana (Animus), Shuuhei Iwase (Hangetsu Shinonome), Gen Sato (Mikazuki Shinonome), Tetsu Inada (Soichiro Nagumo), Aya Suzaki (Yayoi Hakudo), Yoshitsugu Matsuoka (Hyo Shimaki), Shunichi Toki (Taro Kusakabe), Chinatsu Hirose (Hanako Sorano) e Chihaya Yoshitake (Subaru Hoshikawa).

Lucifer and the Biscuit Hammer è uno splendido seinen, e vi consigliamo assolutamente di dargli una possibilità. La storia narra le vicende di Yuuhi Amamiya, giovane studente universitario scansafatiche che un giorno si ritrova un lucertolone dentro casa. Egli si presenta come Noi Crezant, e spiega ad Amamiya che lui è il Cavaliere della Lucertola e il loro compito è quello di riunirsi agli altri Cavalieri e alla Principessa per salvare il mondo dalla minaccia di Animus e del martello gigante che chiamato Biscuit Hammer.

