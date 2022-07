Lucifer and the Biscuit Hammer, un nuovo trailer prepara i fan alla premiere

A oltre dodici anni dalla conclusione della serie manga originale di Satoshi Mizukami, Crunchyroll si prepara ad accogliere l’adattamento anime televisivo di Lucifer and the Biscuit Hammer. In vista dell’imminente uscita, ecco un ultimo filmato promozionale della serie.

Il trailer di Lucifer and the Biscuit Hammer prepara gli spettatori alla premiere offrendo una rapida panoramica sui protagonisti e sulle vicende dell’opera. Un giorno, la vita di Yuuhi Amamiya cambia drasticamente in seguito a un incontro misterioso. Una lucertola parlante, gli chiede di aiutarlo a salvare il pianeta da una crisi sconvolgente. Prima che possa rifiutare, Yuuji viene trasformato in uno dei Beast Knights e riceve un anello che gli conferisce poteri psichici. Immediatamente, viene attacco dal suo primo nemico. Quando tutto sembra perduto, viene salvato da una ragazza qualsiasi. Samidare, tuttavia, è in realtà uno dei demoni che vuole conquistare la Terra e Yuuhi diviene un suo devoto servo.

Lucifer and the Biscuit Hammer debutterà dall’8 luglio come parte del palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll. Dalla clip, scopriamo che la sigla di apertura, “Gyoukou”, è interpretata da Half time Old, mentre il tema di chiusura “Reflexione” è eseguito da SpendyMily. Satoshi Mizukami darà iL suo contributo alla serie anime occupandosi della composizione. La direzione, è affidata a Nobuaki Nakanishi.