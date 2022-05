Lucifer and the Biscuit Hammer, il nuovo trailer svela la data d'uscita dell'anime

L'anime di Lucifer and the Biscuit Hammer ha finalmente una data d'uscita! La serie tratta dall'omonimo manga di Satoshi Mizukami, conosciuto in Giappone come Hoshi no Samidare, è stata prodotta dallo studio NAZ, noto principalmente per gli anime di Angolmois: Genko kassen-ki e Hajimete no Gal.

Studio NAZ aveva svelato nuovi dettagli sull'anime di Lucifer and the Biscuit Hammer nel mese di aprile, rendendo pubblico il cast che ha lavorato all'opera e il periodo d'uscita, ovvero luglio 2022. Lucifer and the Biscuit Hammer è un seinen che narra le vicende di Yuuhi Amamiya, studente che un giorno fa la conoscenza nella propria abitazione di Noi Crezant. Il bizzarro lucertolone parlante spinge il giovane a compiere il suo destino come "Cavaliere della Lucertola", dando inizio a un viaggio che porterà Amamiya a incontrare altri cavalieri e una principessa al fine di scongiurare la minaccia di Animus e del suo Biscuit Hammer.

Attraverso il sito ufficiale dell'anime studio NAZ ha pubblicato un nuovo trailer di Lucifer and the Biscuit Hammer, che ha svelato la data d'uscita ufficiale dell'anime, fissata per l'8 luglio 2022 sulle emittenti giapponesi MBS e TBS. Il breve video, condiviso anche su YouTube, mostra il giovane Amamiya prima con il lucertolone Noi Crezant, poi alle prese con un mostro in compagnia della principessa.

