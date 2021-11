Lucky the Pizza Dog, il cane di Hawkeye protagonista di un webcomic

Finalmente, la serie dedicata a Hawkeye è iniziata su Disney Plus. Se avete visto i primi due episodi, avrete notato sicuramente la presenza di Lucky the Pizza Dog, il tenero cangolino adottato dalla Kate Bishop di Hailee Steinfeld. Potrebbe farvi piacere scoprire che Pizza Dog è finalmente protagonista di un fumetto tutto suo.

Lucky the Pizza Dog #1 è disponibile su Marvel Unlimited. Si tratta di un Infinity Comic, una nuova linea di webcomic creata da Marvel e pensata per essere letta su uno smartphone. Le storie si sviluppano infatti in verticale, e sono strutturate in modo da essere leggibili scrollando.



Questa storia di Pizza Dog è stata scritta e illustrata da Jason Loo, e, come intuibile dalla preview pubblicata da Marvel, non presenta dialoghi. Non è la prima volta che Lucky the Pizza Dog è protagonista di un fumetto: nel 2013, Hawkeye #11, apparentente alla celebre run di Matt Fraction e David Aja, conteneva una storia priva di dialoghi incentrata interamente sul cagnolino di Occhio di Falco.



Lucky the Pizza Dog #1 è già presente nel catalogo di Marvel Unlimited insieme a migliaia di altri fumetti. È possibile iscriversi al servizio anche dall'Italia, ma i fumetti presenti sulla piattaforma sono disponibili esclusivamente in inglese. Rivedremo Lucky anche nei prossimi episodi di Hawkeye distribuiti a cadenza settimanale. Intanto, ecco come è stato rimosso uno degli occhi di Pizza Dog nella serie di Disney+.