Lucy ballerina sensuale nel nuovo disegno dell'autore di Fairy Tail

Il manga e l'anime di Fairy Tail ha maghi e maghe che girano per il mondo, alla ricerca di nuove magie da utilizzare per migliorarsi. Al centro degli eventi però rimangono sempre Natsu Dragneel, il suo fedele amico Happy e la maga copertina, la splendida Lucy Heartfilia. La maga degli spiriti stellari è la protagonista femminile della serie.

Lucy è una maga degli spiriti stellari, il che significa che è in grado di invocare spiriti stellari per combattere al suo fianco. Utilizza le sue chiavi per aprire varie porte dimensionali e chiamare i suoi spiriti, alcuni dei quali appartengono alle costellazioni dello zodiaco e concedono quindi alla maga dei poteri speciali. Ogni spirito infatti ha un'abilità unica e Lucy è in grado di combinare le loro forze per affrontare nemici potenti.

Tuttavia, Lucy è anche un personaggio che fa da perno femminile della serie e quindi l'autore di Fairy Tail la usa spesso come ragazza immagine, portandola sulle copertine, cambiandole spesso di abito e tanto altro ancora. Hiro Mashima inoltre si sta concentrando molto su di lei in questi anni, pubblicando spesso immagini dedicate a lei. Ogni tanto, finisce in qualche illustrazione speciale con Natsu Dragneel, oppure da sola come nel caso attuale.

Hiro Mashima ha disegnato Lucy Heartfilia ballerina con un abito rosso scollato, elegante e sensuale, mentre danza con la mano dove si intravede il logo di Fairy Tail bene in alto e visibile. Vi piacerebbe ballare con lei? Magari sarà possibile farlo con una ragazza simile a lei nella realtà, e per questo potete basarvi su questa Lucy ricreata con l'IA.