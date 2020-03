Lucy di Fairy Tail prende vita in questo bellissimo cosplay estivo

Nella lunga saga di Fairy Tail abbiamo conosciuto diverse maghe molto affascinanti, tra cui l'invocatrice Lucy Heartfilia. La giovane maga viene omaggiata con un bellissimo cosplay in bikini. Diamogli un'occhiata insieme.

La cosplayer fegalvao, sul suo profilo Instagram, ci mostra quest'interpretazione della bella Lucy in costume da bagno, come potete vedere nella foto in calce alla notizia. La ragazza riesce a perfettamente a rendere giustizia alla bellezza del personaggio creato da Hiro Mashima, autore che non si è mai tirato indietro nel regalare ai fan un pò di sano fan service grazie ai suoi personaggi femminili. Nel manga di Fairy Tail, Lucy è un pò la voce narrante degli eventi. La giovane ragazza entra a far parte della gilda di maghi di Natsu, Gray, Erza e gli altri, mettendo al loro servizio i potenti spiriti che riesce a controllare grazie alla sua abilità magica. Ogni spirito che Lucy controlla ha un tipo di abilità differente, ad esempio lo spirito di Acquarius lancia attacchi basati sull'acqua. Nelle ultime saghe, la maga acquisisce persino il potere di "indossare" i suoi spiriti ed acquisirne i poteri.

Il manga di Fairy Tail si è concluso da tempo ormai, ma il laborioso Hiro Mashima non si ferma. L'autore di Fairy Tail ha già in porto 4 nuovi progetti per la felicità dei suoi fan. Inoltre date un'occhiata a questa statua a grandezza naturale di Erza.