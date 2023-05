Lucyna Kushinada in questo cosplay da Cyberpunk Edgerunners ma con una modifica

Il mondo di Cyberpunk è vasto, con una Night City vivissima in ogni angolo, con i suoi grattacieli che ospitano intere comunità con i loro lati positivi e negativi. L'universo di CD Projekt Red si è allargato con la serie Netflix con grandi potenzialità Cyberpunk: Edgerunners. Creato da studio Trigger, l'anime si concentra su altre figure.

Lucyna Kushinada è uno dei personaggi principali di Cyberpunk Edgerunners, ambientata in un futuro distopico in cui la tecnologia e le corporazioni dominano la vita delle persone. Conosciuta meglio come Lucy, questa è una ragazza determinata e coraggiosa con un talento per l'hacking, e proprio con quest'abilità svolge il suo ruolo di edgerunner sotto la guida di Kiwi e Maine, diventando in fretta un elemento vitale nella lotta contro le potenti corporazioni che sfruttano le persone comuni.

Tuttavia, la vita da edgerunner non è priva di pericoli. Lucy si trova spesso ad affrontare avversari potenti e senza scrupoli che non esitano a usare ogni mezzo per fermarla. Questo mette alla prova la sua intelligenza e la sua resistenza, ma la sua determinazione non vacilla mai. L'apprezzamento per Cyberpunk: Edgerunners è stato alto e lo stesso vale per la sua protagonista, ecco perché in rete impazzano i cosplay a tema Lucyna Kushinada. Aka Purin è stata una delle tante cosplayer professioniste a realizzarne uno.

La modella ha optato quindi per questa ragazza del mondo di Cyberpunk, ma con una particolarità. Come si vede dagli scatti in basso, fotografati tra strade e bar con luci al neon in ogni dove, questo è un cosplay di Lucyna Kushinada in versione coniglietta, con le due orecchie che spuntano sulla testa. Rimane però una grande familiarità con il personaggio disegnato da studio Trigger. Dallo stesso universo arriva questo cosplay di Rebecca armata a tutta forza.