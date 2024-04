Luffy e Lucci: l'anime di ONE PIECE ha di nuovo superato se stesso

Sulla cresta dell'onda da oltre 20 anni, l'anime di One Piece ha saputo donare nel tempo scontri memorabili e momenti epici. Risulta però evidente come i risvolti tecnici impiegati nelle ultime due saghe, in particolare dal finale dell'arco narrativo del Paese di Wano in poi, abbiano portato la qualità dell'animazione ad un livello nettamente superiore.

Negli spettacolari episodi 1100 e 1101 di One Piece, siamo spettatori del tentativo di Rob Lucci di ottenere una rivincita dal neo imperatore e protagonista Monkey D. Luffy, attraverso un combattimento dalla realizzazione tecnica sublime, con animazioni folli ed esplosioni di colori.

Se da un lato il nostro capitano ha ormai raggiunto vette di potenza fuori scala, attraverso il risveglio del proprio Frutto, dall'altra parte del ring Lucci non sembra essere da meno: anche l'ex CP-9 infatti è stato in grado di risvegliare il proprio Frutto Felis-Felis modello Leopardo, sfoggiando una nuova e potentissima trasformazione.

Sfortunatamente per l'agente governativo però, la differenza di potenza tra i due sembra essere ancora più marcata rispetto al loro primo incontro: Lucci non è stato in grado di reggere i potenti colpi del Gear 5 di Luffy, finendo K.O. in un combattimento durato decisamente meno del primo, avvenuto ai tempi della saga di Enies Lobby.

Nonostante la sconfitta, Lucci rimane un combattente potente e temibile, che sarebbe ormai in grado di sottomettere buona parte dei personaggi del mondo di One Piece.

