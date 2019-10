Luffy rincorre Bagy per avere il tesoro di Roger in una nuova clip di ONE PIECE: Stampede

Il giorno d'uscita nelle sale italiane di One Piece: Stampede è ormai più vicino che mai. Il 24 ottobre è alle porte e noi come voi non vediamo l'ora di poter rivedere Luffy e compagni sul grande schermo mentre partecipano al Pirate Festival, competizione incentrata nel trovare il tesoro del Re dei pirati Gol D. Roger.

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato sul sito il cast al completo dei doppiatori italiani che hanno lavorato al movie, mentre nella giornata di oggi l'intervista a Renato Novara, la voce di Luffy. E mentre l'aria comincia a farsi sempre più febbricitante in vista dell'uscita ufficiale, anche le notizie e nuove informazioni trapelano con maggiore insistenza.

Infatti, da qualche ora è apparsa sul web una breve clip tratta dal lungometraggio, doppiata in lingua inglese e che potete vedere in calce all'articolo, in cui si vede Luffy combattere contro gli altri partecipanti del Pirate Festival, quando a un certo punto comincia a rincorrere Bagy che, in cima a una montagna d'oro, sembrerebbe avere tra le mani l'agognato tesoro di Roger. Prima che la clip si chiuda, anche tutti gli altri pirati si gettono alle calcagna del Clown, proprio mentre questi apre lo scrigno e ne osserva il contenuto (a noi nascosto) con grande incredulità.

Dunque, mentre attendiamo l'uscita di One Piece: Stempede nei nostri cinema, non ci resta che ingannare l'attesa vedendo la clip qui sotto riportata.

E voi cosa ne pensate e soprattutto cosa vi aspettate da questo nuovo movie? Fatecelo sapere nei commenti.