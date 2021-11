Luke Cage, Marvel cancella la nuova serie a un mese dal lancio

A fine Dicembre, le fumetterie statunitensi avrebbero dovuto vedere il lancio di Luke Cage: City of Fire, la nuova serie a fumetti dedicata al supereroe di Harlem. Sfortunatamente, sembra che questo progetto non vedrà la luce: la serie è stata infatti cancellata da Marvel Comics.

Nonostante non sia mai stato un personaggio di punta di Marvel, Luke Cage si è ritagliato nel tempo la sua fetta di pubblico, arrivando anche sul piccolo schermo grazie all'adattamento di Netflix Luke Cage. Erano in molti quindi ad attendere la nuova serie a fumetti dedicata all'ex Power Man, che però non vedrà la luce.



Luke Cage: City of Fire era stata annunciata lo scorso luglio, e la data d'uscita del primo numero era fissata per il 29 Dicembre 2021. A dare la notizia della cancellazione è stato lo sceneggiatore della serie, Ho Che Anderson, che in un post su Instagram ha dichiarato: "Non c'è un modo facile per dirlo. Mi è stato comunicato che [la serie di] Luke Cage è stata cancellata questa mattina, ad un mese dalla premiere. Gli script sono tutti pronti. La prima uscita è completa ed è una vera bellezza. I numeri 2 e 3 erano attualmente in produzione. [...] Forse un giorno vedrà la luce, ma al momento il fumetto è morto e sepolto".



Non sappiamo quando torneremo a leggere le avventure di Luke Cage. Stesso discorso anche per quanto riguarda un possibile nuovo adattamento in live action: dopo la cancellazione di Marvel's Luke Cage, il protagonista Mike Colter non ha ricevuto nessuna proposta per tornare a interpretare il personaggio.