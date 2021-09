Luminous Witches: l'adattamento anime slitta di un anno, ecco quando uscirà

Quello che sta per venire, il 2022, si prospetta essere un anno fenomenale per gli appassionati. Difatti, dopo le perdite fatte registrare nel corso di quest'anno, l'industria animata è pronta a ripartire a pieno regime. Il fantasma del Covid-19, però, ancora aleggia nell'aria e la prima vittima sembra essere Luminous Witches.

L'aggiornamento ci viene dato direttamente da Studio Shaft, il team al lavoro sull'adattamento anime di Luminous Witches. Come ufficialmente indicato, la finestra di rilascio è stata spostata dal 2021 al 2022. Le ragioni, però, non sono state meglio precisate.



Luminous Witches è stato rinviato a causa di "varie circostanze". Ma cosa vuol dire esattamente? Con il dilagare della variante Delta nell'intero territorio giapponese, uno dei principali imputati parrebbe essere il Covid-19. D'altronde, Luminous Witches potrebbe essere solamente l'ultimo di una lunga lista di progetti rinviati o addirittura cancellati a causa della pandemia. Ovviamente, questa è solo un'ipotesi: le cause del rinvio sono sconosciute.



Per chi non dovesse conoscerlo, Luminous Witches è un anime spin-off di Strike Withces, un franchise molto popolare in Giappone. Piuttosto che sui combattimenti, questa serie si concentrerà su un gruppo di Witches che preferisce agire come delle Idol. Mentre la guerra con i Neuroi continua imperterrita, le protagoniste avranno il compito di proteggere i sorrisi delle truppe.



A dirigere l'anime e a gestirne la composizione sarà Shouji Saeki, mentre Shiniya Murakami è stato accreditato come supervisore della letteratura del franchise di Witches. Vi lasciamo a un primo trailer di Luminous Witcher.



Onde evitare la chiusura di alcuni studi di animazioni, Rei Ayanami invita i fan a vaccinarsi contro il Covid-19.