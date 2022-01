Quante lune ha il mondo di ONE PIECE? Potrebbero essere più del previsto

La Luna in ONE PIECE ha degli effetti sul pianeta dove Rufy e compagni stanno compiendo il loro viaggio. Non si conosce tutto ciò che comporta sulla Terra di ONE PIECE, ma è sempre da tenere d'occhio a causa dell'importanza che ricopre soprattutto per alcune specie, come i mink, che traggono forza dal satellite naturale del pianeta.

Grande attenzione l'ha avuta di recente grazie a Carrot, possibile undicesimo membro dei Mugiwara, che si trasforma proprio grazie alla Luna, come accade agli altri Mink. Eppure in ONE PIECE una certa discrepanza ha fatto nascere dei dubbi in alcuni fan: esiste soltanto una luna nel mondo di ONE PIECE? Infatti la luna piena si è presentata sia durante gli eventi di Whole Cake Island che quelli di Wano, a pochissime settimane di distanza.

Un'immagine sembra però raccontare tutt'altra storia. Nell'albero della conoscenza, durante il flashback di Nico Robin, c'era un modello del pianeta con diversi corpi che gli ruotavano intorno. Non si sa perfettamente quanto sia approfondita la conoscenza dell'universo in ONE PIECE, ma è fuor di dubbio che intorno al corpo centrale stiano ruotando almeno altri sei corpi. Quindi è possibile che il mondo di ONE PIECE abbia sei lune, il che potrebbe spiegare alcuni dei fenomeni fisici particolari del pianeta.

Pensate che alcuni di questi siano dei semplici pianeti scambiati per lune oppure potrebbe sarà il tutto approfondito in seguito?