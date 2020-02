La 'lunga battaglia' di ONE può dirsi vinta, l'autore di One-Punch Man ha sconfitto l'asma

Gli ultimi mesi sono stati decisamente difficili per ONE, nome d'arte dell'autore di One-Punch Man e Mob Psycho 100. Nonostante la sua opera magna non abbia subito grossi ritardi nelle pubblicazioni infatti, ci sono stati diversi problemi di salute per il mangaka, che già nel mese di novembre aveva accusato una brutta influenza e febbre alta.

I problemi comunque sembrerebbero essersi stati completamente risolti, almeno secondo quanto affermato recentemente dal sensei. Sul suo profilo social infatti, l'autore ha scritto: "I sintomi dell'asma hanno finalmente iniziato a scomparire, scusate se vi ho fatto preoccupare!", confermando di aver vinto quella che lui stesso aveva definito, un paio di settimane fa, come una lunga ed estenuante battaglia.

La serializzazione comunque non si è mai realmente fermata e, nonostante i problemi di salute, i fan hanno potuto leggere settimana scorsa il capitolo 126 di One-Punch Man. Il manga ha attualmente presentato a questo proposito un nuovo nemico di livello Drago, secondo grado di minaccia più elevato dopo quello di livello Dio. Nei prossimi capitoli dunque, potremmo davvero assistere ad un combattimento degno di questo nome.

E voi cosa ne pensate? State seguendo le avventure di Saitama?