Lunga pausa per Kaguya-sama: Love is War: a sorpresa un stop di svariate settimane

I fan non hanno fatto in tempo a gioire per il nuovo OAV ecchi di Kaguya-sama: Love is War che dovranno affrontare una brutta notizia riguardante però il manga. Aka Akasaka infatti si prenderà una pausa abbastanza lunga dalla pubblicazione del fumetto.

Su Weekly Young Jump numero 27, in uscita giovedì 27 maggio 2021 e sul quale sarà presente il capitolo 228 di Kaguya-sama: Love is War, giunto a una fase importante della propria storia, ha annunciato che il manga non sarà pubblicato per ben quattro numeri. Ciò vuol dire una pausa di un mese per Kaguya-sama: Love is War che tornerà il primo luglio 2021, nel numero 32 della rivista.

A quanto pare, il mangaka ha rivelato che questa pausa gli sarà fondamentale dato che sta pianificando e strutturando il prossimo arco narrativo dell'opera. Va ricordato che Kaguya-sama: Love is War è entrato nella fase finale della sua pubblicazione e pertanto ci sono molte sotto trame che è necessario risolvere.

I lettori non possono però non essere dispiaciuti dell'annuncio dato che proprio ad aprile e maggio Kaguya-sama: Love is War era incorso in un'altra pausa, anche se più breve. Il mangaka continuerà tuttavia a lavorare a Oshi no Ko, altra serie settimanale sempre pubblicata su Weekly Young Jump per cui cura la sceneggiatura e che si è già distinta in positivo per vendite e critiche.