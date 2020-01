Il lungometraggio di Ni No Kuni è ufficialmente disponibile su Netflix

Ni No Kuni è un celebre videogioco di ruolo realizzato dalla Bandai Namco nel 2010 dal titolo, Ni No Kuni: La minaccia della Strega Cinerea, a cui è seguito, Ni No Kuni II: Il destino di un regno, pubblicato nel 2018. Ne abbiamo parlato molto e mostrato delle clip video, ma la scorsa estate nei cinema giapponesi è uscito anche un movie.

Ebbene, a distanza di cinque mesi dalla diffusione ufficiale nel Paese del Sol Levante, il lungometraggio di Ni No Kuni è arrivato, nella giornata odierna, anche da noi. Ha portarlo nel nostro paese ci ha pensato la piattaforma di streaming più famosa del momento: Netflix.

Diretto dal maestro Yoshiyuki Momose dello Studio Ghibli, famoso tra le altre cose per lungometraggi del calibro di "La città incantata", "La principessa Mononoke" e "Porco Rosso", Ni No Kuni ha una durata di un ora e quarantasei minuti. Il film vede le vicende di due giovani che per salvare la vita a una loro amica e alla sua controparte di un altro mondo, fanno ricorso alla magia. Sembrerebbe però che le cose si rivelino più complicate del previsto, soprattutto a causa dell'amore. Dovete sapere che la storia è stata creata appositamente per il film, infatti, sebbene mantenga le ambientazioni e le atmosfere che abbiamo imparato ad ammira e ad apprezzare nei videogiochi, i protagonisti non sono gli stessi visti nei due capitoli videoludici della Bandai Namco.

Detto questo, avete già avuto modo di vederlo? Cosa ne pensate della nuova opera del maestro Yoshiyuki Momose?