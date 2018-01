Lupin II vs Detective Conan: The Movie arriva in Prima TV su Italia 1 sabato 3 febbraio!

Sabato 27 gennaio, in seconda serata, abbiamo ammirato Lupin III vs Detective Conan, special televisivo del 2009 dedicato al crossover tra le due serie poliziesche più famose del mondo degli anime. Il 3 febbraio, invece, arriva un altro crossover, datato 2013: il lungometraggio

Nonostante condivida il titolo con lo special TV del 2009, trasmesso da Italia 1 sabato 27 gennaio alle 22:55, Lupin III vs Detective Conan: The Movie è un prodotto completamente diverso dal primo crossover. Vera e propria pellicola cinematografica della durata di quasi due ore, sbarcò nei cinema giapponesi nel 2013 e arrivò sui grandi schermi nostrani soltanto nel 2015 con un evento speciale di due giorni.

Il film targato Lucky Red sarà trasmesso allo stesso orario del suo predecessore, quindi alle 22:55 di sabato 3 febbraio - dopo la messa in onda de L'Era Glaciale 4 in prima serata. Per la regia di Hajime Kamegaki, Lupin III vs Detective Conan: The Movie porterà nuovamente il piccolo investigatore e il ladro gentiluomo, insieme alle forze di Polizia di Tokyo e ai compagni di avventura di Lupin, a interagire in un nuovo caso da risolvere.

Ecco la sinossi del film:

Finalmente è arrivato il momento della resa dei conti per i nostri due eroi, Lupin e Conan! Ladro Kid è riuscito a rubare un prezioso diamante e a fuggire nonostante gli alti livelli di sicurezza, ma durante l’inseguimento con la polizia, Conan scopre che il ladro è in realtà Lupin III. Lupin ha commesso il furto per aiutare Fujiko che è stata presa in ostaggio, ma il rapitore gli rivela che la libererà solo dopo avere ottenuto lo “Zaffiro Ciliegia”. L’acerrimo nemico di Lupin, l’ispettore Zenigata, avvertito da Lupin stesso riguardo al colpo, è emozionato all’idea di poter arrestare il famoso ladro, ma nonostante l’aiuto dei suoi colleghi, non riesce a evitare che la preziosa pietra venga sottratta. Lupin, come d’accordo, consegna la pietra al rapitore di Fujiko, ma nulla va come previsto…

Appuntamento, quindi, a sabato 3 febbraio su Italia 1 alle 22:55!