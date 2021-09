Lupin III Parte 6, doppiatore di Jigen si ritira: trailer con la nuova voce del pistolero

Si vociferava da tempo dell'arrivo di una nuova avventura di Lupin III. Il ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, tra film e serie, è ancora alla ricerca di tesori da rubare insieme ai suoi personaggi. Dopo aver viaggiato anche per l'Italia, è diventato ufficiale il suo ritorno con Lupin III Parte 6.

Dopo la pubblicazione della locandina, è trapelato anche un breve teaser trailer di Lupin III Parte 6 di pochi secondi. Ora però è arrivato un video completo sull'anime che debutterà a ottobre, e c'è anche una novità importante per uno dei personaggi.

Il trailer di Lupin III Parte 6 disponibile in alto fa tornare Goemon, Fujiko, Zenigata, Lupin e Jigen, ma quest'ultimo avrà una voce differente. Lo storico doppiatore Kiyoshi Kobayashi si ritira e lascia il ruolo di Jigen, che ricopriva da 52 anni. La sua ultima apparizione sarà nell'episodio 0 di Lupin III Parte 6 in uscita il 6 ottobre 2021, dopodiché lascerà il posto a Akio Ohtsuka. Quest'ultimo è stato la voce di All for One di My Hero Academia, Wamoo di Jojo, Barbanera di ONE PIECE, Thorkell di Vinland Saga e tanti altri personaggi di spicco.

Kobayashi era la voce di Jigen fin dal 1969 ed era l'ultimo dei membri originali del cast di doppiatori di Lupin III.