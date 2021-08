Lupin III - Addio, amico mio è il nuovo annuncio Yamato Video! I dettagli sul doppiaggio

Yamato Video continua a celebrare il suo trentesimo anniversario. In occasione di questa grande ricorrenza, il distributore sta annunciando diversi nuovi doppiaggi, ultimo dei quali è Lupin III - Addio, amico mio. Ecco tutti i dettagli su questo special del ladro gentiluomo!

Sui propri canali social, Yamato Video ha annunciato l'arrivo del doppiaggio italiano di Lupin III - Addio, amico mio, il ventiseiesimo special televisivo anime basato sul personaggio nato dal genio del compianto Monkey Punch.

Andato in onda per la prima volta in Giappone nel 2019, arriverà presto anche da noi completamente doppiato in italiano. Il voice cast si avvarrà di figure di grande caratura come Stefano Onofri, Alessandro D'Errico e Rodolfo Bianchi, rispettivamente voci di Lupin, Jigen e Zenigata.

Questa, la trama di Lupin III - Addio, amico mio. "Cosa c'è dietro al cambiamento di un grande amico? Jigen sta cercando di uccidere Lupin e Goemon. I due, infuriati, non gli perdonano il voltafaccia e lo sfidano a loro volta". Le musiche di questo special sono composte da Yuji Ono.



In precedenza, Yamato Video ha annunciato i doppiaggi italiani di Lupin III - La terza serie e Lupin III - La partita italiana. Grande novità per gli appassionati del ladro: l'opera di Monkey Punch diventa un isekai! Ecco Lupin III: Isekai no Himegimi.