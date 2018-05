Lupin III: All'inseguimento del tesoro di Harimao, il 7° special TV andrà su Italia 1

Puntuale come sempre, Mediaset ha aggiornato la sua Guida TV, cosa che ci permette di volgere uno sguardo al prossimo appuntamento del sabato sera di Italia 1 dedicato a Lupin III: sabato 26 maggio arriva, infatti, Lupin III: All'inseguimento del tesoro di Harimao, che nel nostro Paese è arrivato con il titolo Chi trova Lupin trova un tesoro.

Lupin III: All'inseguimento del tesoro di Harimao fu trasmesso sui canali TV nipponici il 4 agosto del 1995, mentre nel nostro Paese la prima TV avvenne nel 1999 con il titolo italiano "Chi trova Lupin trova un tesoro". Successivamente, con l'edizione VHS della pellicola, il titolo nostrano fu nuovamente modificato in "Lupin III - Il tesoro di Arimao".

Di seguito la sinossi dello special:

Lupin III è alla ricerca del tesoro di Harimao, nascosto da una nota banda di ladri che ha commesso furti in tutte le isole dell'Asia sudorientale.Con l'aiuto di Fujiko Mine, Daisuke Jigen e Goemon Ishkawa, Lupin inizia a cercare le statue dell'orso, dell'aquila e della scimmia, all'interno delle quali si trova la chiave che porta al tesoro.Nel corso della sua ricerca egli finisce per collaborare con un nobile inglese, Sir Archer, e con sua nipote Diana, anch'essi alla ricerca del tesoro. Ma all'improvviso compare un malvagio leader neonazista che cospira per conquistare il mondo.E siccome i neonazisti sono una forza nemica dura da sconfiggere, Lupin decide di unire la forze con Sir Archer, con il quale si reca in India per cercare la statua della scimmia.Ma i guai sono appena iniziati...riuscirà mai Lupin a trovare il tesoro di Harimao?

Ricordiamo che l'appuntamento è fissato a sabato 26 maggio su Italia 1 in seconda serata, a partire dalle ore 23:00. Avete visto ieri sera l'ottimo OVA intitolato La Cospirazione dei Fuma? E state seguendo Lupin III Part 5?