Lupin III: l'amore tra il ladro e Fujiko, spiegato da Monkey Punch

Fujiko Mine è una bomba sexy che ha attirato tanti personaggi dell'universo di Lupin III. Tra le sue vittime ci sono anche personaggi della cerchia del ladro, ma ovviamente colui che rimane sempre infatuato e crede a tutte le fandonie della donna è proprio il protagonista. I giochetti di Lupin e Fujiko sono infatti al centro di tanti episodi.

In una vecchia intervista del mangaka risalente al 2003, il mangaka e creatore originale del personaggio spiegò che rapporto intercorre tra Lupin III e Fujiko Mine. "Lupin e Fujiko si mettono insieme o sono destinati a stuzzicarsi l'un l'altro?" è questa la domanda a cui rispose Monkey Punch ora deceduto.

"In realtà è piuttosto interessante. Penso che uomini e donne in generale si... divertono insieme piuttosto che stuzzicarsi, direi. Usano i loro attributi; Fujiko usa il suo corpo e il suo sex appeal come un'arma e Lupin usa la sua furbizia come un'arma, li usano l'uno contro l'altro ma in modo divertente. Non proprio come amanti, non come marito e moglie, più come un uomo e una donna che si divertono insieme e usano le proprie armi a vicenda, ma in un modo godibile. Questo è quello che penso di loro. Quindi, intendo, se io litigo con mia moglie ma mi diverto mentre litighiamo, non si è un vero e proprio litigio!"

Più volte durante la serie i due sembravano sul punto di fare qualche passo in più e in alcune storie viene spiegata la vera natura dei loro sentimenti. Vi piacerebbe vedere definitivamente come coppia Fujiko e Lupin?