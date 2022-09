Lupin III: annunciato un anime crossover con Occhi di Gatto in arrivo su Prime Video

Cos'hanno in comune Lupin III e Occhi di Gatto? Si tratti di due famosissimi titoli dove i protagonisti sono rinomati ladri. Entrambe le serie hanno riscosso un grande successo al di fuori dal Sol Levante, specialmente in Itala, tanto che presto i due franchise si uniranno in un progetto originale.

La popolarità del mitico ladro gentiluomo è tale che una domanda su Lupin III divenne virale in un episodio de L'Eredità, lo storico programma di Rai 1. Ad ogni modo, a rafforzare la mitologia dell'iconico personaggio ci pensano i numerosi progetti spin-off legati al capolavoro di Monkey Punch, l'ultimo dei quali recentemente annunciato da uno dei colossi dediti allo streaming on-demand.

Amazon Prime Video, infatti, ha annunciato che nel 2023 arriverà un progetto animato in esclusiva sul catalogo che unirà la mitologia di Lupin III a quella di Occhi di Gatto. Non si sa ancora di cosa si tratti nella fattispecie questa collaborazione, se una serie televisiva, un episodio speciale o un lungometraggio, ma vi terremo aggiornati in attesa di maggiori informazioni in merito.

E voi, invece, siete interessati ad un anime crossover tra le avventure del ladro gentiluomo e quello di Occhi di Gatto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.