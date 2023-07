Lupin III: di cosa tratterà il film live-action incentrato su Jigen di Amazon Prime Video?

Lupin III è arrivato sullo schermo per la prima volta negli anni Sessanta e l'enorme successo ricevuto ha fatto in modo che il franchise, anche a distanza di decenni, non venisse mai dimenticato. Dopo numerosi live-action, torna con uno spin-off incentrato su Jigen, il migliore amico di Lupin.

L'ultima volta che abbiamo visto Lupin III essere riprodotto in un film live-action è stato nel 2014, per questo motivo la notizia è ancora più strabiliante. Il ladro gentiluomo è stato interpretato dal talentuoso Shun Oguri, successivamente è arrivata una serie televisiva che seguiva il maldestro ispettore Zenigata, il detective che tenta in ogni modo di arrestare Lupin e la sua banda.

Amazon Prime Video ha svelato da poco ai propri abbonati l'uscita di un film live-action, previsto per il prossimo ottobre, che girerà attorno alla storia di Jigen, interpretato da Tetsuji Tamayama, che ritornerà a rivestire nuovamente il ruolo dal lungometraggio del 2014.

La trama vedrà il ritorno del pistolero in Giappone per riparare la sua fidata arma da fuoco. In arrivo il 13 ottobre, Amazon Prime Video punta a portare l'adattamento dell'anime in live-action in tutto il mondo, grazie alla produzione dello studio d'animazione giapponese TMS Entertainment. La sceneggiatura del film è stata scritta dal creatore Yoshimasa Akamtsu e la regia è di Hajime Hashimoto.

Il trailer, disponibile al di sopra dell'articolo, mostra Tetsuji Tamayama nelle vesti del nuovo protagonista, in quello che sembra quasi un anime in 3D. Non viene svelato altro circa l'ambientazione e la trama, ma presto riceveremo nuovi aggiornamenti.



Qualche anno fa Lupin III è tornato su Italia 2, ma i fan si ribellano alle censure di Mediaset su Lupin III.