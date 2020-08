Lupin III arriva su Amazon Prime Video: il ladro gentiluomo esordirà a breve

C'era un tempo in cui gli episodi di Lupin III andavano in onda soltanto sulle reti Mediaset. Nell'era di internet il ladro ha continuato a trovare il suo spazio su questa piattaforma, rigenerandosi anche con le recenti serie animate, una delle quali anche ambientata in Italia. Adesso però è il momento di ampliare gli orizzonti.

È previsto infatti un nuovo debutto per Lupin III, stavolta sulla piattaforma Amazon Prime Video. Sono stati annunciati infatti i titoli che esordiranno a settembre nel catalogo del sito di Jeff Bezos. Tra queste ci sono molte serie TV cult come Buffy, Lost e Fargo, ma non mancano i cartoni animati tra cui gli statunitensi Griffin e il nipponico ladro gentiluomo.

Lupin III esordirà su Amazon Prime Video il 15 settembre 2020 con le prime tre serie: vedremo quindi il ladro nelle tre forme più conosciute, ovvero quella con la giacca rossa, con la giacca verde e con la giacca rosa.

I fan potranno godersi quindi una marea di episodi di Lupin III tutti insieme. Ricordiamo che la serie con la giacca verde è composta da 23 episodi, quella con la giacca rossa ben 155 e infine la giacca rosa con 50. Darete un'occhiata a queste puntate e, se sì, qual è la serie che guarderete prima?