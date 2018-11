Lupin III: l'autore Monkey Punch crea un'illustrazione per gli Universal Studio Japan

Sul web è apparsa un'illustrazione inedita realizzata dal creatore di Lupin III, Monkey Punch, realizzata per celebrare l'arrivo di un nuovo ristorante e di una nuova attrazione a tema nell'ambito del parco Universal Studios Japan, disponibili a partire dal gennaio prossimo.

Da quando ha iniziato la sua avventura nel lontano 1967, Lupin III si è conquistato un posto di diritto nell'Olimpo delle opere cartacee e animate giapponesi, così come il suo auto, per maestro Monkey Punch. Ovviamente, con la fama e con il seguito sono arrivati anche una marea di iniziative commerciali per i fan e gli appassionati di tutto il mondo.

Proprio nell'ambito di una di queste ultime, e più precisamente per celebrare l'inaugurazione imminente di un nuovo ristorante e di un nuovo roller coaster a tema Lupin III presso gli Universal Studios Japan, il nostro Monkey Punch ha realizzato un'illustrazione inedita raffigurante il famigerato ladro gentiluomo. Le due nuove attrazioni prenderanno il loro posto dal prossimo 18 gennaio, e rimarranno visitabili fino al 26 maggio successivo. Il franchise si affiancherà alle altre attrazioni a tema della sezione Cool Japan, la quale può da poco vantarne anche una dedicata al titanico scontro tra Godzilla e l'EVA 01 di Neon Genesis Evangelion.

Che ne dite? Vi piace il lavoro fatto dal sensei Monkey Punch per l'occasione?

Ricordiamo che il mondo creato da Monkey Punch ha dato origine a ben cinque serie animate, con la quinta trasposizione, nata per celebrare in cinquantesimo anniversario dalla nascita del nostro Lupin, che ha visto il suo debutto avvenire proprio nel corso di questo anno. Lupin III: Part 5 ha infatti concluso la sua trasmissione lo scorso settembre.In Italia la serie è inedita ma Stefano Onofri, il doppiatore italiano di Lupin, ha dichiarato che il doppiaggio è in corso.In data 22 Settembre 2018 all'evento Tuscia Comix, Onofri ha annunciato il doppiato di 12 puntate in attesa delle rimanenti per fine ottobre.