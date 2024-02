Lupin III: il Castello di Cagliostro torna nei cinema italiani in versione rimasterizzata!

Uscito nel 1979 il lungometraggio animato Lupin III - Il Castello di Cagliostro rappresenta ancora oggi un tassello fondamentale della storia del ladro gentiluomo di Monkey Punch, poiché ebbe un grande successo in tutto il mondo e segnò il debutto alla regia di una figura che sarebbe diventata centrale nel settore: Hayao Miyazaki.

Anni prima della fondazione dello Studio Ghibli, infatti, il giovane Miyazaki si dedicò alla scrittura e alla regia di questo film, acclamato ancora oggi tra i grandi appassionati delle infinite avventure di Lupin III. L’importanza di questa pellicola è innegabile, basti pensare anche al fatto che fu il primo film d’animazione presentato al prestigioso Festival di Cannes, e oggi, dopo ben 17 anni dall’ultima volta che è stato portato nei cinema italiani, grazie a una collaborazione tra Yamato Video e Mikado Film, si prepara a tornarvi in una veste rimasterizzata e restaurata in 4K per la gioia dei fan.

L’annuncio di questo inaspettato ritorno è arrivato da Nexo Digital, che, in collaborazione con Radio Deejay, Lucca Comics&Games, Anime Generation e altri grandi esponenti del settore dell’intrattenimento, ha confermato l’arrivo di Lupin III – Il Castello di Cagliostro nelle sale italiane nei giorni 4 – 5 – 6 marzo 2024. Si tratta di un prezioso omaggio ad uno dei lungometraggi animati più rilevanti della storia del medium, e anche un passo importante verso la preservazione di prodotti realizzati tramite l’ausilio di tecnologie ormai obsolete, e che altrimenti rischierebbero di andare perduti.

Per concludere, ricordiamo che in onore del film sono stati realizzati 1979 orologi speciali, e vi lasciamo al nostro approfondimento sull’importanza di Lupin III – Il Castello di Cagliostro. E voi, tornerete al cinema per seguire una delle più iconiche, frenetiche e simpatiche avventure di Lupin III? Fatecelo sapere, come di consueto, nei commenti.