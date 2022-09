Lupin III collabora con McDonalds: il ladro sfreccia nel fast food in una pubblicità

Il Giappone è la patria degli anime e pertanto ogni multinazionale, sia essa nata nel paese del Sol Levante o altrove, deve anche sfruttare i brand animati più importanti per promuovere i propri prodotti. Un esempio è la collaborazione tra McDonald e Demon Slayer dello scorso anno, ma adesso c'è un altro anime pronto per una partnership: Lupin III.

McDonald ha lanciato una nuova pubblicità in Giappone dove Lupin III si ferma al noto fast food per effettuare un ordine. La locandina divulgata sui social di McDonald alcuni giorni fa mostra le silhouette di Lupin, Jigen e Goemon su sfondo rosso, con al fianco la M gialla del brand di panini, anticipando l'uscita di un breve cortometraggio di alcuni secondi.

Nel video in alto, Lupin III si ferma al take away di McDonald per fare alcuni ordini, sempre sulla sua solita macchina che lo accompagna da decenni e con i colleghi di sempre, il pistolero Jigen e lo spadaccino Goemon. Il drive thru è stato fortunato a non essere derubato dal ladro in questa pubblicità, che invece sfreccia via una volta aver ottenuto panini e patatine fritte, alla ricerca di qualche altro furto da effettuare.

Intanto Lupin III collaborerà con Occhi di Gatto per un anime speciale.