Lupin III conquista Rai 1: spunta una domanda durante L'Eredità

Negli ultimi mesi, l'annuncio di un manga isekai di Lupin III aveva fatto discutere i numerosi appassionati del personaggio creato da Monkey Punch. Inoltre, nei giorni scorsi il famoso ladro è comparso tra le domande di quiz televisivo.

I personaggi apparsi nelle puntate dell'anime dedicato a Lupin sono conosciuti da tutti gli appassionati di animazione giapponese, anche in Italia dove la serie è stata presente per diversi anni nel palinsesto di Mediaset. Non deve stupire quindi che L'Eredità, programma in onda su Rai 1, abbia deciso di dedicare una domanda del quiz proprio al famoso ladro gentiluomo: in particolare veniva chiesto di indicare l'anno della prima messa in onda dell'anime di Lupin III. L'anime di Monkey Punch è stato trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1971, arrivando in Italia solo otto anni dopo. Il successo ottenuto dall'anime ha reso Lupin uno dei simboli dell'animazione giapponese in tutto il mondo, anche dopo più di trenta anni dalla sua prima apparizione.

Per concludere vi ricordiamo che su Amazon Prime Video è presente la terza serie di Lupin III, invece se cercate altre opere dedicate al personaggio di Monkey Punch vi segnaliamo questo speciale dedicato ai film di Lupin III: in cui elenchiamo i dieci migliori film con protagonista Lupin e la sua banda.