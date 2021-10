Lupin III: il primo episodio compie 50 anni, Yamato Video festeggia

Il 24 ottobre 1971, esattamente 50 anni fa, è la data della messa in onda in Giappone del primissimo episodio della serie animata con la ‘giacca verde’ di Lupin III che ancora oggi, nonostante i numerosi film, serie e speciali continua ad essere la preferita dei fan del ladro gentiluomo.

Le avventure di Lupin III è il titolo della storica ed iconica prima serie televisiva anime basata sul manga Lupin III di Monkey Punch. E' stata trasmessa per la prima volta in Giappone proprio il 24 Ottobre del 1971 fino al 26 marzo 1972 su Yomiuri TV. In Italia è stata trasmessa nel 1979 su diverse televisioni locali e replicata varie volte negli anni successivi, anche col titolo Lupin, l'incorreggibile Lupin.



Alla produzione delle serie animate di Lupin III, hanno partecipato tanti importanti nomi dell'animazione giapponese. Primo fra tutti, il compianto maestro dei fondatori dello Studio Ghibli Yasuo Ōtsuka che insieme a Sugii, Tsutomu Shibayama e Osamu Kobayashi hanno contribuito a realizzare il primissimo film pilota di Lupin III.



In seguito, Ōtsuka incaricherà proprio gli acclamati fondatori dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki e Isao Takahata, di sostituire i precedenti registi per la realizzazione degli episodi successivi al decimo. In tempi recenti, invece, un altro importante nome ha messo mano sul franchise, facendo sentire il suo stile in modo decisamente appariscente: Takeshi Koike.



Prima si è fatto riconoscere grazie alla stupenda serie prequel, Lupin the Third - La donna chiamata Fujiko Mine per poi riuscire a realizzare una trilogia cinematografica dedicata ad alcuni personaggi protagonisti come Jigen, Goemon e Fujiko.



Attualmente, sta venendo messa in onda l'ultima serie del ladro gentiluomo, Lupin III Part 6 in simulcast su Amazon Prime Video.