Lupin III - il film andrà in onda questa sera alle 21:10 su Rai 4!

Lupin III - il film andrà in onda in prima visione assoluta in Italia su Rai 4, alle 21:10 di stasera. La pellicola ha debuttato nei cinema italiani nel febbraio del 2016, quasi due anni dopo la prima giapponese.

Per chi non lo conoscesse, la sinossi del film recita quanto segue: "A Singapore, un gruppo di giovani ladri compete per rubare una medaglia da un museo privato. Tra questi vi è anche un giovane Lupin III, nipote del famoso ladro gentiluomo Arsenio Lupin". La pellicola, prodotta con un budget di circa 10 milioni di euro, ne ha incassati al box office più del doppio.

Il cast del film, interamente giapponese, presenta Shun Oguri (Gintama, Godzilla vs Kong) nei panni di Arsenio Lupin III, Jerry Yan (Magic Kitchen, Our Times) in quelli di Micheal Lee, Tadanobu Asano (Thor, Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok) in quelli del detective Zenigata, la bellissima Meisa Kuroki (Crows Zero, Fist & Faith) nei panni della ladra Fujiko e il duo composto da Go Ayano e Tetsuji Tamayama rispettivamente nei panni di Goemon e Jigen.

In cabina di regia siede il pluripremiato Ryuhei Kitamura mentre la sceneggiatura è stata curata da Mataichiro Yamamoto, anche produttore del film. I buoni risultati ottenuti al botteghino hanno convinto gli sceneggiatori a lavorare su un sequel, attualmente in fase di produzione.

Cosa ne pensate? Sarete incollati alla tv stasera? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui siate fan sfegatati dell'opera di Monkey Punch poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo lungometraggio animato e allo speciale televisivo invernale.