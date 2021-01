Lupin III: il nome di Fujiko Mine indica il suo seno? Questa e altre curiosità sulla donna

Conosciamo da anni il ladro Lupin III e la sua banda, gruppo creato dall'ormai defunto Monkey Punch. Il mangaka ha dato inizio a una leggenda che poi è stata pesantemente esplorata ed evoluta nel corso degli anni con le varie trasposizioni animate, tra serie TV, episodi speciali e lungometraggi. E una delle figure più adorate è Fujiko Mine.

Esploriamo un po' la storia di questo personaggio di Lupin III per scoprire cosa c'è dietro la sua creazione e le origini del nome. Protagonista anche del film "Lupin the Third - La donna chiamata Fujiko Mine", fu creata da Monkey Punch per evitare di dover creare capitolo dopo capitolo un personaggio femminile diverso. Decise così di concentrare lo stile di quei personaggi in un'unica figura, ovvero Fujiko. L'obiettivo era anche quello di creare la sua versione di Bond Girl.

Anche se in Italia è stata conosciuta anche come Margot durante una delle serie televisive di Lupin III, il nome ufficiale è proprio Fujiko. Questo deriva dal monte Fuji, a cui Monkey Punch aggiunse il suffisso femminile -ko. Secondo alcune interpretazioni, l'utilizzo nel nome della montagna più alta del Giappone proprio per elogiare le prosperose forme della donna. In aggiunta, il cognome "Mine" significa vetta, pertanto escludendo il suffisso femminile, la traduzione significherebbe "Vetta del monte Fuji".

Secondo i giapponesi, Fujiko Mine è il personaggio con la miglior silhouette, in più è stata l'unica a vedere il vero volto di Lupin III.