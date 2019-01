Lupin III: Goodbye Partner, disponibile il trailer del nuovo special TV

Il ladro gentiluomo ha colpito ancora! Finalmente il ventiseiesimo special TV, tratto dal famoso franchise di Lupin e prodotto dalla TMS Entertainment, ha fatto il suo debutto ufficiale.

Dal titolo Lupin III: Goodbye Partner e dedicato alle avventure del galante e scaltro ladro nato dalla penna di Monkey Punch nel 1967, il nuovo special animato televisivo ha debuttato nella serata di ieri, venerdì 25 gennaio 2019.

Per pubblicizzare l'evento, l'account Twitter di Kinyō Road Show! (@kinro_ntv), contenitore di NTV, ha diffuso il trailer dell'episodio speciale, visibile in calce all'articolo. Della durata di 90 minuti complessivi, lo special mostrerà contenuti totalmente originali per la prima volta in sei anni e ruoterà attorno al tradimento di Daisuke Jigen, impegnato in quella che sembra essere una resa dei conti con il suo storico compagno Lupin (per l’occasione abbigliato con una giacca di colore nero) e Goemon.

Al momento non sappiamo quando e se Lupin III: Goodbye Partner potrà essere disponibile nel nostro paese e con che modalità (TV o home video). Non ci resta che aspettare per avere maggiori informazioni. Qualcuno di voi ha già avuto modo di vederlo in lingua originale?

Ricordiamo anche che recentemente è stato annunciata, sempre sull'account ufficiale Twitter di Kinyō Road Show!, la produzione di un nuovo lungometraggio animato dedicato al franchise di Lupin, la cui uscita è prevista per questo 2019.