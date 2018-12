Lupin III: Goodbye Partner, ecco la data di debutto del 26° special TV

TMS Entertainment ha svelato poche ore fa la data di debutto sulle rete televisive nipponiche di Lupin III: Goodbye Partner, il 26° special TV del franchise tratto dal manga di Monkey Punch in cui il protagonista vestirà un'inedita giacca nera.

Stando ai report che giungono dalla rete, TMS Entertainment trasmetterà l'episodio speciale - la cui durata, come di consueto, dovrebbe attestarsi sui 90 minuti complessivi - venerdì 25 gennaio. Ancora non sappiamo, tuttavia, quando e se lo special verrà trasmesso anche in Italia o se arriverà in TV oppure direttamente in formato home video.

Lupin III: Goodbye Partner sarà la prima storia completamente originale per uno special TV rispetto agli ultimi anni e, come già detto, vedrà il nostro ladro gentiluomo con indosso una giacca nera. Non solo: a quanto pare la trama ruoterà attorno al "tradimento di Jigen", che cercherà di attentare alla vita del suo storico compagno scatenando l'ira di Goemon. Lo special, infatti, viene presentato come "la sfida tra i più grandi rivali", mettendo Daisuke contro i suoi due inseparabili colleghi di malefatte.

Ricordiamo che Mediaset sta attualmente trasmettendo in TV Lupin III: Parte 5, il più recente anime dedicato al ladro gentiluomo, giunto nel nostro paese con il titolo di Lupin III: Ritorno alle origini. State seguendo l'anime in televisione?