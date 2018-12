Lupin III: Goodbye Partner, nuove visual per lo special TV del prossimo anno

La carriera decennale di Lupin si sta per arricchire con un ventiseiesimo speciale per la TV tratto dal famoso franchise. Il protagonista nato dalla penna di Monkey Punch sta per affrontare un avversario del tutto inaspettato il prossimo 25 gennaio.

L'account Twitter dedicato all'anime di Lupin ci mostra, in due diversi tweet che potete vedere in calce, alcuni stralci di materiale tratto dal nuovo special che dovrebbe attestarsi su un minutaggio di un'ora e mezza.

La prima immagine che si può vedere è una locandina che mostra il logo ufficiale giapponese di Lupin III: Goodbye Partner, affiancato dalla visual che mostra in primo piano Lupin e il suo fido compagno Jigen. Proprio il compagno di Lupin, che per l'evento vestirà una giacca nera con camicia blu e cravatta rosa, è in primo piano nel secondo poster promosso dall'account. Nell'ultima immagine possiamo vedere invece una raccolta di tre ulteriori immagini dedicate a Lupin, Jigen e uno screen con Fujiko.

Nel nuovo special Lupin III: Goodbye Partner vedremo il famoso ladro affrontare nientedimeno che Jigen, improvvisamente rivelatosi un traditore. Presentato come "la sfida tra più grandi rivali", Lupin e Goemon si troveranno a scontrarsi con lo storico collega.