Lupin III: Green vs Red, il terzo OVA della serie sarà su Italia 1 sabato 7 aprile

Come ogni fine settimana, Mediaset ha aggiornato il palinsesto della Guida TV, e apprendiamo con piacere che il prossimo appuntamento dedicato asarà, un OVA dalla trama piuttosto particolare che verrà trasmesso sabato 7 aprile su Italia 1.

Lupin III: Green vs Red è il terzo OVA della serie anime di Lupin III, dedicata al ladro gentiluomo creato dal mangaka Monkey Punch, che uscì in DVD nel 2008 per celebrare i 40 anni del franchise. In Italia, invece, fu trasmesso per la prima volta sul canale Hiro l'anno successivo, nel 2009.

Il titolo ufficiale italiano dell'edizione home video, peraltro, è stato tradotto in Lupin III: Verde contro Rosso. Di seguito la sinossi del film:

Yasuo, un giovane barista che si trasforma, all'occorrenza, in un abile ladruncolo, sta passando un brutto periodo: è depresso e insoddisfatto, anche perché la sua fidanzata, Yukiko, una valida giornalista televisiva, l'ha lasciato. Per dare una svolta "eroica" alla sua vita, Yasuo si ispira al suo mito, Lupin III, e si lancia in una impresa degna appunto di Lupin: rubare un enorme diamante grezzo, detto il "cubo di ghiaccio", e regalarlo a Fujiko (che si e', opportunamente, alleata con lui). Il travestimento di Yasuo è cosi' perfetto che inganna anche Jigen e Goemon . Una cosa sola distingue i due Lupin: uno ha la giacca verde e l'altro rossa. Il gioco va avanti per un bel po' e nessuno riesce a capire, con certezza, quale sia il vero Lupin. Nel frattempo, si scopre che il cubo di ghiaccio non e' un diamante, bensì una potentissima arma nucleare che una misteriosa organizzazione militare sta mettendo a punto, con la segreta complicità del Governo giapponese...

L'appuntamento è dunque alla seconda serata di sabato 7 aprile: Lupin III: Green vs Red occuperà il solito slot delle 23:00 circa su Italia 1. Vi siete goduti la visione di ieri sera (sabato 31 marzo) de L'elusività della nebbia?